2 bin kadın dijital okuryazar olacak

16 binden fazla kadın faydalandı

Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında Teknosa’nın, 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü, ücretsiz teknoloji eğitimleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınları dijital okuryazar yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar 65 ilde, 16 binden fazla kadının faydalandığı eğitimler, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 11 ilinde, güncellenen ve genişletilen eğitim içeriğiyle yaz döneminde de devam edecek.

Yaz eğitimleri başladı

Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 11 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi ‘Kadın için Teknoloji’nin yaz aylarında da devam edecek yeni dönem eğitimleri başladı. Yıl sonuna kadar Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Aydın, Manisa, Kırklareli, Bursa, Malatya ve Kayseri’de düzenlenecek eğitimlerle 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

İçinde bulunduğumuz dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğuna inanan Teknosa, Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılında Kadın için Teknoloji projesini hayata geçirdi. Proje ile kadınlar, başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olup, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşacaklar. Bu doğrultuda kadınlar; banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilecek ve eğitim sonunda dijital okuryazar haline gelecekler. Eğitim sonunda sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edip bu kanallardan kendi girişimlerini tanıtma fırsatı da bulacaklar.

Bu yıl eğitim içeriğine bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımının yanı sıra internet üzerinde reklam, basit tasarımlar, mobil cihaz kullanımı ve güvenliği ile hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaların kullanımı da dahil edildi.

Evde ürettiklerini tanıtarak ticaret yapıyorlar

Geçtiğimiz yıllarda eğitim alan kadınlar arasında yapılan araştırmalar, katılımcıların teknoloji sayesinde sosyal çevresini genişlettiğini, e-devlet işlemlerini aktif olarak kullandığını, sosyal medya üzerinden evde ürettikleri el emeklerini tanıtarak ticaretini yapma fırsatı yakaladığını ve en önemlisi özgüven kazandıklarını ortaya koyuyor. 11 yılda 16 binden fazla kadına sunduğu ücretsiz teknoloji eğitimleri ile toplumun gelişimine katkı sağlayan Teknosa ve Habitat Derneği, projeye önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam ederek, eğitimleri daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Proje iş ortağı Habitat Derneği’nin gönüllü genç eğitmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin düzenleneceği iller ve duyurular hakkında bilgi almak için https://www.instagram.com/kadinicinteknoloji/ hesabını takip edebilir ve eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız kadinicinteknoloji@habitatdernegi.org adresine başvurabilirsiniz.