Diğer
Kategoriler

2 bin polisle 'huzur operasyonu'

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'huzur operasyonu' düzenledi.

2 bin polisle huzur operasyonu

25 Aralık 2016 10:04

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi. 2 bin polisin katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçelerde yapılan uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet bıçak, 63.5 gram uyuşturucu ve aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.

3 gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, kapalı alanda sigara içilmesinden ve izinsiz konsomatris çalıştırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılırken, 35 araca toplamda 7 bin 116 lira ceza yazıldı. 2 araç da trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu uygulamaların şehrin huzur ve güven ortamını arttırmak için yapıldığı ve devam edeceği belirtildi. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: huzur operasyonu, polis


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç