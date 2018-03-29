2 bin yıllık hamamın dünyada üçüncüsü yok

Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kazılar neticesinde 2014 yılında gün yüzüne çıkarılan tarihi Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, her mevsim ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 48 derece sıcaklıkta yer üstüne çıkan hamam suyunun birçok hastalığa şifa olduğu bilinirken, Roma Hamamı’nın üst kısmındaki friz süslemelerindeki boğa başı ve yılan figürleri dikkat çekiyor.

En az 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen Roma Hamamı hakkında açıklamalarda bulunan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Roma medeniyeti tarafından yapılan Roma Hamamı’nın 2 bin yıllık olduğu var sayılıyor. Çünkü kazı çalışmaları sırasında çıkan paraların, sikkeleri tarihi ve yapının duruşu MS. 40'ncı yıllarda inşa edildiğini gösteriyor. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip, içinde yapıldığı yıldan itibaren sıcak suyu bulunan dünyadaki 2 roma hamamından birisi. Ama buranın farklı bir özelliği var. Biz de bu taş sütunlarda Roma’nın gücünü simgeleyen boğa başıyla beraber sağlık tanrıçası Asklepios’un sembolü olan mitolojideki dili dışına çıkmış yılan sembolü var. Bu da bilim adamları tarafından suyun şifalı olduğunu bize izah etmişlerdi. Bu da buranın bir termal tedavi merkezi olarak kullanıldığını da gösteriyor. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğu inanılıyor” dedi.

İngiltere'deki hamamdan daha değerli

Roma Hamamı’nın içindeki suyun sıcaklığının 48 derece doğal artezyenle çıkarıldığını aktaran Başkan Açıkel, “Roma Hamamı’nda yarı olimpik bir havuz var. Arkasında da 2 tane küçük havuzu var. Yapılan kamulaştırma, yıkım çalışmalarından sonra bir iki havuzun daha ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 7 havuzdan oluşan bir kompleks olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor. Havuz suyunun özelliği çıktığı gibi kullanılan su var. Bu su birçok hastalığa iyi geliyor. Bir şifa kaynağı Romalılar burayı bir güç depolama, şifa bulma ve arınma merkezi olarak aynı zamanda da dini temalarla kullanmışlar. İsmini de Basilica Therma koymuşlar. Biz de bu suyun faydalarını Roma Hamamı’nın güzelliğini insanlara anlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyada üçüncü bir Antik Roma Hamamı’nın olmadığını vurgulayan Açıkel, “Sarıkaya Roma Hamamı dünyada birinci eser bir üçüncüsü yok. İngiltere’de buna benzer bir yapı var. İçinde sıcak suyu bulunan Roma Hamamı, İngiltere’nin Bath bölgesinde var. Ancak Sarıkaya’dakinin 4’te 1’i büyüklüğünde bile değil. Buradaki mitolojik figürler tarihi argümanlar maalesef İngiltere’de yok. Bizim ki daha güzel ve tarihi bir değere sahip” ifadelerini kullandı.

Hamamın çevresi açılıyor

Roma Hamamı etrafında kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde antik hamamın etrafında kazı çalışmalarının başlayacağını söyleyen Açıkel, “Tarihi Roma Hamamı’nın çevresinde yıkım çalışmaları bir kısmında başladı. Daha önceden 24 tane iş yerini kamulaştırmıştık şimdi de 36 iş yeri kamulaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Yozgat Valiliği eliyle bu kamulaştırma işlemi devam ediyor. Buranın turizme kazandırılması noktasında çok ciddi tanıtım faaliyetlerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığının gezip görülmesi gereken yerler sıralamasında 1. sırada yer alıyoruz. Aynı zamanda dünya mirası UNESCO’ya bir başvuruda bulunduk. Türkiye’nin geçici listesindeyiz. İnşallah dünya mirasına da Sarıkaya Roma Hamamını kazandırmış olacağız” dedi.

Bahadır Muhlis Gökgül - Göktürk Fırat - Onur Erden

