2 bina alevlere teslim oldu

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hacı Şaban Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Alış’a ait kullanılmayan 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanında bulunan Hasan Basri ve Baki Kurt’a ait kullanılmayan 2 katlı binaya sıçradı. Yangın ortalığı alev topuna çevirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin yardımıyla yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonucunda 2 binada da büyük zarar meydana geldi.

Olay yerine gelen bina sahibi Fethi Alış, “Yangının neden kaynaklandığını bilmiyoruz. İnceleme sonucu belli olacak. Ahşap bina olduğu için yangın çabuk yayıldı” şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış nedeni araştırılıyor.