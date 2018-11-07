2 buçuk dakikada 160 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı

Balıkesir'de Atatürk Mahallesi'nde sabah 6'da bir iş yerine giren hırsızlar 2 buçuk dakikada on binlerce liralık iki motosikleti ve kaskları çaldılar. Yeni Hastane caddesinde yaşanan olayda güvenlik kamerası ve çalan alarma aldırış etmeden iş yerine giren hırsızlar kısa sürede iki motosiklet ve kasklarla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis kısa sürede B.K., Ş.D., S.Ş. ve K.K. isimli şahısları yakaladı. Kimliği tespit edilen ve kaçan iki şahsın da aranmasına devam ediliyor.

İş yeri soyulan Fırat Çalhan ise hırsızları kısa sürede yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Çalhan olayı duyar duymaz polislere haber verdiğini ve kendisinden önce olay yerine polislerin geldiğini belirterek, "Kamera kayıtlarına göre 3 motorla gelen kasklı şahıslar kamufle olmuş, ellerinde eldiven olan 5 kişi kapımızın iki tane kilidini kırarak içeri giriyorlar. Ve en değerli olan sıfır bir ürünümüzle yine en değerli bir adet ikinci el ürünümüzü alıp karanlığa karışıyor. Daha sonrasında öğrendiğimize göre 6 kişilermiş. Ve bir de 6 adet yine bizim sektörün en değerli markası olan kaskları da alıp götürüyorlar. Tamamı zaten kamera kayıtları mevcut" dedi.

Yaklaşık 160 bin Türk Lirası civarında kayıpları olduğunu söyleyen Fırat Çalhan, "Polisin benim ihbarımdan 6 dakika sonra geldi. 8 dakika sonra da ben geldim. Polisimizin hummalı çalışması sonrasında boş bir arazide 3 motosiklet bulundu. Bunlardan biri bize ait. Bir tanesi de zanlılardan birine aitmiş. Ve yine bize ait olan çalınan kaskların bir kısmı ve kendi ekipmanları farklı bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Maalesef mağazamızın göz bebeği en değerli yeni sıfır ürünümüzle yine kasklarımızın bir kısmı hala kayıp. Diğer ürünlerin de polisin çalışması sonucu bulunacağını düşünüyorum. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü asayiş büro amirliğine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Taşkın Sarıca