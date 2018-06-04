2 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası operasyonla ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen 2 buçuk milyon lira tutarındaki para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın, Kayseri, Bingöl, Muğla, İstanbul, Ankara, Van, Elazığ, Kocaeli, Antalya ve İzmir illerinde gerçekleşen "nitelikli dolandırıcılık" olaylarına ilişkin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak çeşitli il ve ilçelerinde 37 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 35 şüpheli İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Kayseri ve İzmir illerinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalanırken adliyeye sevk edilen şahıslardan 32’si tutuklandı.

İkinci dalgada çetenin üst düzey yöneticileri yakalandı

Çetenin diğer üyelerine yönelik yapılan Şanlıurfa merkezli eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli Şanlıurfa, İstanbul ve Elazığ illerinde yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 15’i tutuklandı. Yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli şahısların ikametlerinde ve üzerilerinde 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, dolandırıcılık olaylarında kullandıkları programlar ve yine dolandırıcılık olaylarında kullandıkları telefonlar ile sim kartları bulundu.

Ele geçirilen altın ve para dudak uçuklattı

Yapılan operasyon kapsamında 1 milyon 337 bin lira 40 kuruş, 115 bin 650 Amerikan Doları, 16 bin 705 euro, 37 adet bilezik, 2 adet reşat altını, 38 adet cumhuriyet altını, 8 adet tam altın, 17 adet yarım altın, 75 adet çeyrek altın, 14 adet altın yüzük, 4 adet altın kolye, 5 adet altın küpe, 4 adet gram altın, 1 adet altın saat, 1 adet takı seti, 3 adet künye, 1 adet bileklik, 3 adet altın zincir olmak üzere operasyon sürecinde toplamda 2 milyon 500 bin lira değerinde mal varlığı kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

