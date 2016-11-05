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2 çocuğa tecavüz ettiği ileri sürülen fırıncıyı benzin döküp yakmak istediler

Adana'da yanında çalışan 2 erkek çocuğa 1 yıldır tecavüz ettiği ileri sürülen fırıncıyı mahalle sakinleri darp edip, benzin dökerek yakmak istedi. Zanlıyı öfkeli kalabalığın elinden polis son anda kurtardı.

2 çocuğa tecavüz ettiği ileri sürülen fırıncıyı benzin döküp yakmak istediler

05 Kasım 2016 10:24
Tecavüzcü fırıncıyı benzin döküp yakmak istediler - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki iki çocuk Z.İ. (47) isimli fırıncının yanında 1.5 yıl önce çalışmaya başladı. İddiaya göre işe başladıktan kısa süre sonra Z.İ., iki erkek çocuğa da çeşitli tehditlerle tecavüz etti. Çocukları kimi zaman ölümle tehdit edip, kimi zaman da para vererek kimseye söylememelerini sağlayan Z.İ., fırını kapatıp içerideki banyoda çocuklara sürekli tecavüz etmeye devam etti. Bu durumu uzun süre kimseye anlatamayan iki çocuk, davranışlarından şüphelenen arkadaşlarının ısrarlı soruları üzerine fırıncı tarafından tecavüze uğradıklarını söyledi. Çocukların arkadaşlarının durumu mahallede anlatması ile olayı öğrenen çocuklardan birinin akrabaları, toplanıp fırını bastı. Vatandaşlar fırıncıyı darp edip üzerine benzin dökerek yakmak istediği sırada olay yerine gelen polis, zanlıyı kurtardı. Polis, gözaltına aldığı zanlıyı hastanedeki tedavisi sonrası emniyete götürdü. Zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek iftira atıldığını ileri sürdü. Çocuklar ise, psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde 1 yıldır tehditle tecavüze uğradıklarını dile getirdiler. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen fırıncı tutuklandı.

Fatih Keçe 

 

Etiketler: adana


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