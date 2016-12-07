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2 çocuğu çuvala koyup kuyuya attı: Psikolojisi bozukmuş!

Kayseri’de eski kayın biraderinin 2 çocuğunu dövdükten sonra çuvala koyup kuyuya atan ve bir çocuğun ölümüne sebep olmak suçundan yargılanan kadın, psikolojisinin bozuk olduğu söyleyerek kendini savundu. Yaralı kurtulan 7 yaşındaki kız ise, ölü taklidi yaptığını söyledi.

2 çocuğu çuvala koyup kuyuya attı: Psikolojisi bozukmuş!

07 Aralık 2016 12:58

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Nevşehir Kapalı Cezaevindeyken akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen sanık Rukiye T. (28), Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen 10 yaşındaki Mehmet Ali T.’nin babası K.T.(35), annesi E.T.(28) ve olaydan yaralı kurtulan 7 yaşındaki E.T. adlı kız ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil olarak duruşmaya katıldı.

Sanık Rukiye T., mahkemede sorgu ve savunmasında, "Psikolojim bozuktu. Çocuklara niyetim zarar vermek değildi. Depresyon geçirdim. Olay o nedenle gerçekleşti. İlaç tedavisi kullanıyorum. Mahkeme rapor istediği için Nevşehir’den Bakırköy’e sevk edildim" dedi.

MİNİK KIZ DEHŞETİ ANLATTI

7 yaşındaki E.T., duruşma salonuna girdiği sırada sanık kadın Rukiye T.’yi görmemesi için SEGBİS ekranı kapatıldı. Duruşmada hazır bulunan pedagog, kuyuya atıldıktan sonra yaralı kurtulan 7 yaşındaki E.T.’nin, anne ve babasının üzülmesini istemediği için ifade verirken duruşmadan çıkarılmasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, anne ve babayı duruşma salonu dışına çıkardı. Pedagog eşliğinde ifade veren minik kız yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Ağabeyim Mehmet Ali ile bakkaldan eve doğru gidiyorduk. O sanık kadın bizi çağırdı, evine girdik. Odaya girdik, bizim boynumuza ip bağladı, bize bağırdı. Ağabeyimin kafası sedire çarptı. Beni boğarken ben de ölü taklidi yaptım. Bize galiba uyuşturucu iğne vurdu. Ayrı ayrı çuvala koyup bizi kuyuya atmış. Ben çuvalda sürüklendiğimi hatırlıyorum."

Pedagog ise küçük kızın yaşadığı olayın etkisiyle bazı şeyleri hatırlamadığını söyledi. Mağdurun ifadesinin ardından annesi ile babası yeniden duruşma salonuna alındı.

“Ağabeyim ile boşanmasını bizden bildi”

Çocukların babası K.T. ise sanığın eski yengesi olduğunu belirterek, "Ağabeyim ile boşanmalarının sebebini bizden bildiği için husumet oldu. Boşanma eşi ile kendisi arasında oldu. Benim kanaatime göre sanık bunu planlayarak yaptı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Anne E.T. de sanığın eski eltisi olduğunu ve kendilerini kıskandığı için düşmanlık yaptığını ifade etti.

KENDİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAPMIŞ

Sanık Rukiye T.’nin kızı S.T. (10) de mahkemede tanık olarak dinlendi. S.T. annesinin gözünün önünde çocukları dövdüğünü söyleyerek şunları anlattı:

"Olay günü ben annemin yanındaydım. Mehmet Ali ile E.T. bakkaldan geliyorlardı. Mehmet Ali ile E.T’yi annem bize çağırdı. Mehmet Ali benim yanımdaydı, E.T’nin bağırma seslerini duyunca koşarak odaya gitti. Annem onu da odaya aldı. İp ile boğazlarını sardı, biraz dövdü, Mehmet Ali’nin kafası sedire çarptı. Çuvala koydu ve kuyuya attı. Ben ne yapacağımı bilemedim. Annem ile birlikte eve girdik, annem yerleri temizledi. Bana da sakın bunları kimseye anlatma yoksa aynısını sana da yaparım dedi, beni parka götürdü, bir süre sonra eve geldik. E.T’nin annesi bize geldi, çocukları sordu, ben de korkumdan bilmiyorum dedim” diye konuştu, Bu sırada çocukların annesi E.T.’nin ağladığı görüldü.

ÇOCUKLARIN KUYUDAN ÇIKARAN ADAM: MİNİK KIZ AĞABEYİNİ SAYIKLIYORDU

Çocukları kuyudan çıkaran ve tanık olarak dinlenen 31 yaşındaki S.Ö. ise, "Çocukların kayıp olduğu anonsu geldi. Herkes çocukları aramaya koyuldu. 15-20 kişiydik, ben kuyuyu gördüm, kapağı açtılar. Kuyunun içinde çuvalları gördüm, kıpırdadığını fark edince ip ile kuyuya indim. Üstteki çuvalı açtığımda kız çocuğu yeni ayılıyordu. Altta kalan çuvalı açtığımda erkek çocuğu hareketsizdi. Erkek çocuğun bulunduğu çuvalın üzerinde taşlar da vardı. Sanırım kafa üstü düşmüş, çünkü çuvalı açtığımda ayakları üstteydi. Minik kız ise yeni ayılıyordu, ’Bize ne yapacaklar, ağabeyim nerede’ diye sayıklıyordu" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için raporun beklenilmesine ve diğer celse sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Ağustos 2016 tarihinde Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Rukiye T., eski eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu eltisinin çocukları olan Mehmet Ali ve E.T.’yi evinin bahçesine aldıktan sonra dövdü. İki kardeşi ayrı ayrı çuvala koyan Rukiye T., kardeşleri evin bahçesinde bulunan kuyuya attı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonrasında kuyuda bulunan kardeşlerden Mehmet Ali T. hayatını kaybetmiş, E.T. ise ağır yaralı olarak bulunmuştu. Olay sonrasında zanlı Rukiye T. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Etiketler: çocuğu çuvala koymuş, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Sanık Rukiye T


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