2 çocuğu havalı tüfekle vuran şahıs, mahkemede özür diledi

Erzurum'da Ramazan ayında havalı tüfeğiyle 2 kız çocuğunu yaralayan tutuksuz sanık Ö.M.A., "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya soruşturma aşamasında tutuklanıp tahliye edilen tutuksuz sanık Ö.M.A., mağdurlar İ.K. ve S.B, müştekiler S.B. ve H.K. ile sanık ve mağdur avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Akçay, olay günü saat 18.30 civarında iftar vaktinin de yaklaşması nedeniyle meşgale ararken ruhsatlı av tüfeğini yağlamaya ve temizlemeye karar verdiğini söyledi.

Akçay, tüfeğini temizledikten sonra ikametgahından karşı tarafta bulunan çöp konteynerinin üzerindeki boş şişeye ateş etmeye karar verdiğini öne sürerek, "İlk atışta şişeyi vuramadım, ikinci kez ateş ettim ve bu kez şişeyi vurdum, ardından da tüfeğimi içeri aldım. Atışları yaptığım esnada çöp konteynerinin ve şişenin etrafında herhangi bir canlı ya da oyun oynayan çocuk görmedim, bir ses de duymadım. Suç işleme kastım yoktu. Meskun mahalde böyle bir olay yaşanmasına sebebiyet verdiğim için pişmanım. Mağdurlardan ve müştekilerden ayrı ayrı özür dilerim, adaletinize sığınıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Temmuz'da sanık Ö.M.A.'ın, apartmanının 4. katındaki pencereden kendisine ait tüfekle bahçede oynayan çocukları hedef alarak iki el atış yaptığı ve mağdur iki çocuğun yaralandığı belirtildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu raporuna göre, mağdurların yaralanmasının basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir nitelikte olmadığı kaydedilen iddianamede, sanığın mağdur çocukları hedef almadığı, duvar üzerindeki kola şişesini hedef aldığı şeklindeki savunmasına her iki atışın da isabet etmesi, mesafenin yakınlığı ve sanığın avcılık belgesine sahip bulunması sebebiyle itibar edilmediği bildirildi.

İddianamede, sanık Ö.M.A.'ın "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan her iki mağdur açısından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ahmet Akbuğa