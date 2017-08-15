2 çocuğunu öldüren baba hakkında "eşini yaralama" suçundan dava

Üsküdar'da cinnet getirerek oğulları Ahmet ve Onur G.'yi bıçaklayarak öldüren, diğer oğlu Orçun G.'yi yaralayan baba Aslan Güleryüz hakkında, eşi S.G.'yi darp ettiği gerekçesiyle şikayette bulunulması üzerine "basit yaralama" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.G.'nin 1 Ağustos'ta eşi Aslan Güleryüz hakkında şikayette bulunduğu belirtilerek, eşiyle tartışma yaşadıklarını ve kendisini tokatladığı anlatıldı.

Mağdur S.G.'nin hastaneden aldığı darp raporunun delil olarak gösterildiği iddianamede, Aslan Güleryüz'ün, "eşe karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Güleryüz'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

"Nitelikli cinsel saldırı"dan takipsizlik kararı

Aslan Güleryüz hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan S.G.'nin 1 Ağustos 2017 tarihinde eşinden şikayetçi olduğu, 4 Ağustos 2017 tarihinde verdiği dilekçe ile bu şikayetinden vazgeçtiği gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.