Diğer
Kategoriler

2 çocuğunu öldüren baba hakkında "eşini yaralama" suçundan dava

Üsküdar'da cinnet getirerek 2 çocuğunu öldüren 1 çocuğunu yaralayan baba hakkında eşini darp ettiği gerekçesiyle "eşe karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2 çocuğunu öldüren baba hakkında &quot;eşini yaralama&quot; suçundan dava

15 Ağustos 2017 13:20

Üsküdar'da cinnet getirerek oğulları Ahmet ve Onur G.'yi bıçaklayarak öldüren, diğer oğlu Orçun G.'yi yaralayan baba Aslan Güleryüz hakkında, eşi S.G.'yi darp ettiği gerekçesiyle şikayette bulunulması üzerine "basit yaralama" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.G.'nin 1 Ağustos'ta eşi Aslan Güleryüz hakkında şikayette bulunduğu belirtilerek, eşiyle tartışma yaşadıklarını ve kendisini tokatladığı anlatıldı.
Mağdur S.G.'nin hastaneden aldığı darp raporunun delil olarak gösterildiği iddianamede, Aslan Güleryüz'ün, "eşe karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Güleryüz'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

"Nitelikli cinsel saldırı"dan takipsizlik kararı

Aslan Güleryüz hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan S.G.'nin 1 Ağustos 2017 tarihinde eşinden şikayetçi olduğu, 4 Ağustos 2017 tarihinde verdiği dilekçe ile bu şikayetinden vazgeçtiği gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç