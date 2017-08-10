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2 çocuğunu öldürüp birini yarayan A.G “Pişmanım”

Üsküdar’da 2 çocuğunu öldürüp birini de yaralan A.G. polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen Güleryüz, emniyet çıkışında gözyaşları içinde “Pişmanım” dedi.

2 çocuğunu öldürüp birini yarayan A.G “Pişmanım”

10 Ağustos 2017 11:48

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan A.G.'nin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın “Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım” dediği öğrenildi. A.G., emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkışta basın mensuplarının “Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz” sorusuna ise gözyaşları içinde “Evet ama pişmanım” diye cevap verdi. 

Mehmet Altunışık - Caner Sönmez


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