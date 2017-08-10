2 çocuğunu öldürüp birini yarayan A.G “Pişmanım”

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan A.G.'nin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın “Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım” dediği öğrenildi. A.G., emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkışta basın mensuplarının “Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz” sorusuna ise gözyaşları içinde “Evet ama pişmanım” diye cevap verdi.

Mehmet Altunışık - Caner Sönmez