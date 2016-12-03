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2 çocuk annesi 11 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Antalya’da 14 yaşında kaçarak evlenen 2 çocuk annesinin eşi, açılan kamu davasında 11 yıl sonra 6 yıl 8 ay hapse mahkum oldu.

2 çocuk annesi 11 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

03 Aralık 2016 11:31
2 çocuk annesi 11 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı! - Tıkla İzle

Eşinin cezası yargıtay tarafından da onanan genç anne, tasarıdan çıkarılan cinsel istismar suçlarına ilişkin önergenin yeniden görüşülmesini istiyor.

Antalya’da yaşayan 25 yaşındaki Özge Elibol, 14 yaşındayken aynı mahalle ve apartmanda birlikte büyüdüğü o zaman 23 yaşında olan Halil İbrahim Elibol’a aşık oldu. Çiftin birlikteliğine aileleri izin vermeyince Özge Elibol, Halil İbrahim’e kaçtı. Aileler daha sonra rıza göstererek çift düğününü yaptı. Çiftin birlikteliği, Özge Elibol’un yaşının küçük olması nedeniyle polise yansıdı. Halil İbrahim Elibol hakkında 'cinsel istismar' suçundan açılan kamu davasında tutuksuz yargılanan genç, nitelikli cinsel istismar suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar daha sonra temyiz edilmesi talebiyle Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay, 11 yıl aradan sonra kararı onadı. TBMM’de görüşülen cinsel istismar yasa tasarısının çıkmasını bekleyen Elibol ailesi, önergenin tasarıdan çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Aile, yasanın çıkmaması halinde yuvaların dağılacağını, çocukların babasız büyüyeceğini vurguladı.

"6 yıl 8 ay ceza aldı"
11 ve 3.5 yaşında 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Elibol, 11 yıl önce eşine kaçtığını ve severek evlendiklerini söyledi. Ailevi bir sorunlarının olmamasına rağmen kamu davası açıldığını aktaran Elibol, "Kaçtığımda ben 14.5 yaşında, eşim 23 yaşındaydı. Yaş fark vardı aramızda. Küçük yaşta evlenen şimdilerde yetişkin bireylerin sesinin duyulmasını istiyoruz. Kimse bizim sesimizi duymuyor. 11 senenin ardından eşime 6 yıl 8 aylık eşime ceza geldi. Bizim gibi mağdur ile çok var. Bu mağdur ailelerin eşleri Özgecan’ın katili gibi bir muamele görüyor. Bizim eşlerimiz tecavüzcü değil" dedi.

"Ailelerin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz"
11 ve 3.5 yaşındaki iki çocuğu olduğunu dile getiren Elibol, "Biz de tecavüzcülerin cezaevinden çıkarılmasını istemiyoruz. Ama bizim eşlerimiz tecavüzcü değil. Bu noktada iyi ayrım yapılması gerekiyor. Kamuoyunda ‘cinsel istismar düzenlemesi’ olarak bilinen ve tecavüzcülere af getireceği iddia edilen tasarının komisyona geri çekilmesinin ardından Aydın’da bir arkadaşımız yaşamına son verdi. Geride kalan ailelerin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"Tüm siyasilere seslendi"
Eşinin cezasının Yargıtay’da onandığını ve her an tutuklanabileceğini söyleyen Özge Elibol, "ocuklarımızın boynunun büyük kalmasını istemiyoruz. Buradan, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Adalet Bakanımıza, CHP, MHP milletvekillerinden mağduriyetimizi giderecek bir tasarı çıkarmalarını talep ediyoruz. Küçük çocuklara tecavüz eden kişilerle, bizim eşlerimizin aynı kefeye konulmasını istemiyoruz. 11 senelik mutlu bir yuvamız var. Aile olarak bize ceza veriliyor. Yuvamız dağılmasın" dedi. 

İsa Akar-Suat Metin


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