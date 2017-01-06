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2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu

Samsun’da 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Pervin Gün, azmederek dışarıdan üniversiteyi bitirdi ve gazete patronu oldu.

2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu

06 Ocak 2017 15:57

Samsun’un Bafra ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Pervin Gün, çok sevdiği gazetecilik mesleği için üniversiteyi dışarıdan bitirmeyi azmetti ve başardı. 4 yıl önce mesleğe başlayan Gün, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünü dışarıdan bitirerek üniversiteden mezun oldu.

Azmederek üniversiteyi bitiren 2 çocuk annesi Pervin Gün, Bafra ilçesinin en fazla okunan günlük gazetelerinden birisi olan Yenigün gazetesinin sahibi oldu. Gün, "Bir gazete sahibi olmayı çok arzu ediyordum. Sırf bunun için üniversiteyi dışarıdan bitirmeye karar verdim. Zorluklara rağmen azmederek başardım. Gerçekten çok mutluyum" dedi. 

Erdi Demür


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