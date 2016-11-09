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2 çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan 36 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu. İki çocuk annesi kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

2 çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu

09 Kasım 2016 08:01

Edinilen bilgiye göre, Karasu Kuzuluk mahallesinde ikamet eden Mine Köse (36) adlı kadın, akşam saatlerinde aile fertleri tarafından evde ölü olarak bulundu. Yapılan ön otopsi sonrasında 2 çocuk annesi kadının cesedi, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Köse'nin sara hastası olduğu iddia edilirken, genç kadının acı haberi alan komşuları ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: kadın


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