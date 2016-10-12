Kaza, 9 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde EVKA 4 Mahallesi Ahmet Avrasi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, EVKA 4 yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan Süleyman Kabak (13) yönetimindeki motosiklet, 1127. Sokağa dönüş yapmak isteyen Ufuk D. kontrolündeki 35 AUM 06 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Süleyman Kabak ve arkasındaki Mustafa Ateş (13) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Süleyman Kabak ve arkadaşı Mustafa Ateş, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuklarının öldüğünü duyan aileleri hastanede sinir krizi geçirdi.