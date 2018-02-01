2 çocukları hasta, yaşadıkları ev yıkılmak üzere

Çankırı'da merkeze bağlı Tüney köyünde yaşayan 44 yaşındaki Ahmet Bodur’un 2 çocuğu hasta ve yaşadığı evi yıkılmak üzere. Babasından kalan evinde yaşayan ve bir fabrikada asgari ücretle işçi olarak çalışan Ahmet Bodur, çocuklarının tedavisi için 2 ayda bir Ankara’ya gidiyor. Bodur’un 9 yaşındaki çocuğu gelişim rahatsızlığıyla mücadele ediyor.

Ahmet Bodur, “Evim yıkılmak üzere. Maddi durumum olmadığından dolayı evimi tamir ettiremiyorum. Yeni bir ev için komşuların yardımıyla yan tarafa bir temel attık ama devamını getiremedik. Evi yapabilecek bir imkanım yok. Çocuklarım da tedavi görüyor. Asgari ücretle çalışıyorum. Eşimin de çalışma imkanı yok, eşim çocukların bakımıyla ilgileniyor. Tek gelirle de bu işler olmuyor. Allah razı olsun komşularımdan. Yardım ediyorlar ama onların da kendilerine göre ihtiyaçları var. İlgili yerlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Eşi Şerife Bodur da duyarlı vatandaşlardan yardım beklediklerini aktararak, “Evimiz yıkılıyor, maddi durumumuz iyi değil. Çocuklarımız sürekli tedavi görüyor. Çocuğumdan birisinin akşamları iğne olması gerekiyor. Bir çocuğumda görme problemi, diğerinde de gelişim problemi var. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bodur ailesine ev yapımı için yardımcı olan köylülerden Hikmet Demir, kendilerinin de desteğinin bir yere kadar olduğunu ifade ederek, yetkilerden yardım beklediklerini söyledi.

Bodur ailesinin yakınlarından Mehmet Şen ise ev yapımında yardım ettiğini ifade ederek, “Biz Ahmet Bodur’un evinin yapılmasına yardım ettik. Bunlar çok mağdur durumdalar. Çocukları hasta. Asgari ücretle bir yere kadar geçinebiliyorlar. İlgili yerlerden yardım etmelerini istiyoruz” dedi.

Hilmi Çelikel

