Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucularından, 1’inci Başbakan ve 2’nci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, vefatının 43'üncü yıl dönümünde, Şişli'de bulunan İnönü Parkı’nda anıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İsmet İnönü’nün torunları Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Eren İnönü, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören İnönü Anıtı’nın önüne çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Çelenk töreninin ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan İl Başkanı Canpolat, “Ülkenin kurulmasında, Kuvayi Milliye mücadelesinde yedi düvele karşı savaşmış ve bu ülkenin dört tarafı işgal altındayken tam bağımsızlığı kurmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulmasında en önemli paylardan birisi sayın İsmet İnönü’nün olmuştur. İşte, şimdi yeniden İsmet Paşa’ya, yeniden Mustafa Kemal’e, yeniden Cumhuriyetçilere, yeniden Atatürkçülere, yeniden laiklikten yana olan, dağılmış, dağıtılmış, diz çöktürülmeye çalışılan ülkemizi yeniden ayağa kaldırıp Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği ve onun kurduğu parlamenter düzeni sonuna kadar savunacağımıza onun huzurunda bir kez daha söz veriyor, ailesi başta olmak üzere, bütün sevenlerine ayrı ayrı saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Canpolat’ın konuşmasını yapmasının ardından anma töreni sona erdi.

Hüseyin Coşkun

