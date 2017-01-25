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2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinden Van’a yakınlarını ziyaret etmek için yola çıkan Mehmet Atmaca, 2 dakika arayla 611 TL ceza yedi.

2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi

25 Ocak 2017 15:05

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Mehmet Atmaca adlı kişi, 26 PC 613 plakalı otomobili ile Van’da bulunan yakınlarını ziyarete gitti. Ziyaret sonrasında evine dönen Atmaca’ya 13 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde radar cezası geldi. Darıca’dan Van’a giderken Çorum’un Osmancık ilçesinde 2 dakika ara ile toplamda 611 TL radar cezası yiyen Atmaca, karara tepki gösterdi.

Gelen radar cezaları ile ilgili konuşan Mehmet Atmaca, “Cezaları 1 Eylül’de Amasya istikametine giderken yedim. İki dakika ara ile aynı yerde ceza yedim. Radar cezaları ilk olarak sabah 06.23’te diğerini ise 06.25’te kesilmiş. Yani iki dakika ara ile 2 tane trafik cezası kesilmiş. İlk cezaya 412 TL, ikinci cezaya ise 199 TL ceza geldi. Bunu anlamış değilim. Yazık günah. Radara yakalandığımda üzerimde ki hız 95 olarak tespit edilmiş. Diğer cezada ise 73 kilometre yazmış. Kesilen cezaları mecburen ödeyeceğim" dedi.

İki dakika ara radara giren sürücü cezaların peşinde olacağını belirtti.

Kaan Kızıl


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