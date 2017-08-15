'2 dakikada karikatür çizilir mi?' demeyin

Yaz aylarında, İzmir'in tatil cenneti Çeşme ilçesindeki 2 dakikada portre karikatür çizen Yaşar Tosun, 58 yıllık sanat yaşamının yüzlerce anıyla dolu olduğunu anlattı. 1946 yılında Gölcük’ün Yazlık beldesinde dünyaya geldiğini belirten Yaşar Tosun, çocukken çok çelimsiz olduğunu, ağabeyinden sık sık dayak yediğini söyleyerek, “Ben de onun üzerine kömürle, babam ağabeyimi odunla dövüyormuş gibi duvara resmini çizerdim. Karikatür çizmeye öyle başladım” dedi.

Çizgi film parasıyla bisiklet aldı

Ortaokuldayken bir film şirketine kısa bir çizgi film çizdiğini anlatan Tosun, “Son Posta diye bir gazete vardı. Orada film şirketinin ilanını gördüm. Ben de çizdiklerimi ilandaki adrese gönderdim. Çizdiklerimi beğendiler. Bir kurbağanın nilüfer yaprağı üzerinden göle atlayışını çizmemi istediler. O zamanlar filme hareket kazandırmak için resimler tek tek elle çiziliyordu. 3 saniyelik bir hareket için seksen resim çizmek gerekiyordu. Bir saniyede gözünün önünden 24 resim geçmesi gerekir ki hareketli gözükebilsin. Resimleri çizip gönderdim. Bana 40 lira para gönderdiler. 25 lirasıyla bir bisiklet aldım. 15 lirasıyla da izci elbisesi aldım. İlk profesyonelliğim oydu” diye konuştu.

Hızlı karikatürde dünya ikincisi oldu

Hızlı karikatür dalında dünya ikinciliği ödülünü kazandığını da anlatan Tosun, “1966 yılında Londra'da bir yarışma oldu. O zamanki Kültür Bakanı Talat Halman bana, 'Bir yarışma var, gider misin?' dedi. Ben de sanatımla dışarıya açılmak için bir çıkış yolu arıyordum. Bu fırsatı değerlendirmek istedim ve 'Giderim' dedim. Londra'daki, dünyanın en hızlı portre karikatür çizme yarışmasına katıldım. Yarışmada, 37 ülkeden sanatçılar vardı. O yarışmada, 21 saniyede çizdiğim portre karikatür ile dünya ikincisi oldum. Zevk için çizim yapan bir genç kız 19 saniye ile birinci oldu” şeklinde konuştu.

Hızlı karikatür çizmenin hata kaldırmadığını söyleyen Yaşar Tosun, “Yani silgi ile sileyim, hatayı düzelteyim, böyle bir şey yok. Gördüğümü hissettiğim gibi çiziyorum. İki dakikada çizdiğime inanamıyorlar. Karikatürünü çizeceğim kişi, 'Çizmek kaç dakika sürer?' diye soruyor. 'Orada yazıyor' diyorum. 'Doğru mu gerçekten?' diye şaşırıyorlar. Bazen iki dakika bile sürmüyor. Çizimini yaptığım kişinin bende bıraktığı etkiye göre portreye vücut ilave ediyorum. Bazen bana soruyorlar; 'Kaç senedir çiziyorsun?' 'Baban kaç yaşında' diye soruyorum. '55 yaşında' diyor. 'Baban doğmadan üç sene evvel çizmeye başlamışım' diyorum. Geçen sene 55 yaşlarında birisi geldi. 'Beni, annem kucağında size karikatürünü çizdirmeye getirmiş' dedi. Yani bebekken çizmişim, adam gelmiş 55 yaşına. Böyle ilginç anılarım da var. Örneğin, Fransa'da karikatür çizerken bir kadın geldi. Bana, 'Siz iyi insan değilsiniz' dedi. 'Beni tanıyor musunuz?' diye sordum. 'Hayır, ama siz iyi insan olamazsınız' dedi. Kadının belli bir kültürü aldığı yüzünden okunuyordu. 'Neden?' diye sordum. Dedi ki, 'Biz kadınlar, iki saat aynanın karşısında güzelleşmek için makyaj yapıyoruz. Siz iki dakikada bizi rezil ediyorsunuz” dedi.

İsa Atagöz