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2 DEAŞ üyesi kardeş yakalandı

Mersin'den yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Iraklı 2 kardeş, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

2 DEAŞ üyesi kardeş yakalandı

09 Şubat 2017 16:06
2 DEAŞ üyesi kardeş yakalandı - Tıkla İzle

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Samsun'a gelen yolcu otobüsünde terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen 2 kardeşi takibe aldı. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu otobüsünde inen Iraklı Muhsin M.T.(40) ve kardeşi Abdulserdar M.T.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşler Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Iraklı kardeşler DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay
 

Etiketler: DEAŞ


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