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2. Dünya Serbest Dalış Şampiyonası sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 2. Dünya Serbest Dalış Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Türkiye milli takım sporcu Şahika Ercümen, 2 dakika 29 saniyede 50 metrelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.


08 Ekim 2016 17:18

Kaş’ın Hidayet Koyu açıklarında düzenlenen 2. Dünya Serbest Dalış Şampiyonası sona erdi. Bir hafta süren şampiyonada 11 ülkeden 22 sporcu madalya için daldı. Şampiyonanın son gününde gerçekleştirilen 'sabit ağırlık paletsiz disiplininde yarışlarına 30 sporcu daldı. Kadınlarda Çek sporcu Alena Konecna 3.01 dakikada 60 metreye inerek dünya rekoru kırarken, erkeklerde aynı ülkeden Michal Risian ise sabit ağırlık paletsiz yarışında 2 dakika 58 saniyede 78 metreye dalarak dünya rekorunun sahibi oldu. Türk Milli Takımı'ndan Şahika Ercümen ise 2.29 dakikada 50 metreye inerek dünya ikincisi oldu. Şahika, daha önce kendisine ait olan 44 metrelik Türkiye rekorunu da 6 metre geliştirerek yeni bir rekorun sahibi oldu. İspanya'dan Gemma Vila Çatala 1.46 dakika süre farkı ile 50 metreye inerek dünya üçüncüsü oldu.
Diğer kadın milli sporculardan Derya Can yarışa katılmazken, Fatma Ürük geçersiz bir dalış yaptı. Erkeklerde ise Selahattin Akın 1 dakika 51 saniyede 42 metrelik derecesiyle 12. olurken, Kıvanç Yücebaş 1 dakika 32 saniyede 40 metrelik dalışıyla 14. sırada yer aldı.
 

Etiketler: 2. Dünya Serbest Dalış Şampiyonası


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