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2 Ekim hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

2 Ekim hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?
2 Ekim hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23 

İzmir: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 24 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 26 

Adana: Az bulutlu ve açık 32 

Antalya: Parçalı bulutlu 28 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18 

Diyarbakır: Az bulutlu 31  

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