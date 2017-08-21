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2 evladı 3 yıl arayla aynı kaderi yaşadı

Suriye’de 3 yıl önce sulama kanalına düşerek boğulan oğlunun ardından Adana’ya yerleşen Ahmed Şıhıp, 3 gün önce su satarken yüzünü yıkamak için gittiği kanala düşüp boğulan ve bugün bulunan oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan aldı. Acılı baba oğlunun tabutu taşınırken güçlükle ayakta durabildi.

2 evladı 3 yıl arayla aynı kaderi yaşadı

21 Ağustos 2017 18:05

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaştan 2 yıl önce kaçarak Adana'ya gelen Ahmed Şıhıp'ın oğlu 10 yaşındaki Bilal Şıhıp, aile ekonomisine katkıda bulunmak için Kozan Caddesi'nde su satmaya başladı. Şıhıp geçtiğimiz cumartesi günü Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi'nde ışıklarda su satarken köprü üzerinden sulama kanalına yüzünü yıkamaya gittiği sırada dengesini kaybedip düştü.

Çocuğu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler arama yaptı ancak çocuk bulunamadı. Daha sonra kanalın suyu kesilerek aramaya devam edildi ancak çocuk bulunamadı. Arama çalışmalarına bugün AFAD ekipleri de katıldı. Şıhıp’ın cansız bedeni kaybolduğu yerden Ali Hocalı Mahallesi'ne kadar su kesildikten sonra yapılan aramada yaklaşık 15 kilometre sonra bulundu.

Cesedi kanalda bulan polisler cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze ise baba Ahmed Şıhıp ve diğer aile yakınları tarafından alındı. Baba Ahmed Şıhıp, bu sırada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fuad Şıhıp (10) isimli oğlunun da 3 yıl önce Halep’te sulama kanalına düşerek boğulduğunu 5 çocuğundan 2’sinin boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Küçük çocuğun cansız bedeni cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı’na götürüldü. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: Sulama kanalı, Suriye


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