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2 gram metamfetamin ve 1 gram bonzaiye 12.5 yıl hapis

Kayseri'de evinde 2 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ile yakalanan, 'uyuşurucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verildi.

2 gram metamfetamin ve 1 gram bonzaiye 12.5 yıl hapis

17 Kasım 2016 11:09

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İ.B. ile avukatı hazır bulundu.
2 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerince evinde yapılan aramada satışa hazır 2 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ile yakalanan tutuklu sanık İ.B. mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Kesinlikle uyuşturucu satmadım. İçmek için satın aldım. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verdi. 

Şeref Kahraman
KAYSERİ 


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