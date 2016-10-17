Diğer
Kategoriler

2 gün yol açıp ineği kurtardılar

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dere yatağına düşen inek, iş makinesi ile iki gün yol açıldıktan sonra kurtarıldı.

2 gün yol açıp ineği kurtardılar

17 Ekim 2016 14:29

Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde Akbilmez ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğin 500 metre derinliğindeki dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye kepçe ve vinç gönderildi.

Halatla bağlanan ve iş makinesi yardımıyla yukarıya çekilen inek, dere yatağından yara almadan çıkarıldı. Geçim kaynağının kurtarılmasının sevincini yaşayan inek sahibi İhsan Akbilmez, özel idare ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Akbilmez, "İneğimiz yayılım esnasında su içmek için girdiği dere yatağında kaymış düşmüş, eve gelmeyince merak ettik gittik aradık bulduk ama çıkartamadık. Devletimizden yardım istedik kepçe yolladılar. Bu kepçeyle arazinin dağlık olması nedeniyle 2 günde 500 metre yol yaparak ulaştık. Kurtardık çok mutluyuz, bizim evde bundan başka hayvanımız yok, gelirimiz, geçimimiz bu inek, onun için bu ineği çıkarmak bizim için çok önemliydi. Biz bu ineğimizi bir yavrumuz gibi seviyoruz. Yanımızda bu kadar kıymetli eğer kaybetmiş olsaydık ailemizden birini kaybetmiş gibi günlerce yas tutacaktık. Bu derece kıymetli bir hayvanımızın kurtarılmasının sevincini yaşıyorum" dedi.

Sütünden faydalandığı ineklerinin kurtulmasına çok mutlu olduğunu belirten Türkan Akbilmez ise "Kara kızım" dediği ineğinin iki günlük yokluğunun kendisini çok üzdüğünü söyledi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!