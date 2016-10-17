Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde Akbilmez ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğin 500 metre derinliğindeki dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye kepçe ve vinç gönderildi.

Halatla bağlanan ve iş makinesi yardımıyla yukarıya çekilen inek, dere yatağından yara almadan çıkarıldı. Geçim kaynağının kurtarılmasının sevincini yaşayan inek sahibi İhsan Akbilmez, özel idare ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Akbilmez, "İneğimiz yayılım esnasında su içmek için girdiği dere yatağında kaymış düşmüş, eve gelmeyince merak ettik gittik aradık bulduk ama çıkartamadık. Devletimizden yardım istedik kepçe yolladılar. Bu kepçeyle arazinin dağlık olması nedeniyle 2 günde 500 metre yol yaparak ulaştık. Kurtardık çok mutluyuz, bizim evde bundan başka hayvanımız yok, gelirimiz, geçimimiz bu inek, onun için bu ineği çıkarmak bizim için çok önemliydi. Biz bu ineğimizi bir yavrumuz gibi seviyoruz. Yanımızda bu kadar kıymetli eğer kaybetmiş olsaydık ailemizden birini kaybetmiş gibi günlerce yas tutacaktık. Bu derece kıymetli bir hayvanımızın kurtarılmasının sevincini yaşıyorum" dedi.

Sütünden faydalandığı ineklerinin kurtulmasına çok mutlu olduğunu belirten Türkan Akbilmez ise "Kara kızım" dediği ineğinin iki günlük yokluğunun kendisini çok üzdüğünü söyledi.