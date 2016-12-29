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2 günde 3 bin TL kazanma formülü

1 Ocak'ta yeni asgari ücretle birlikte doğum ve askerlik borçlanması tutarları da yükselecek. Elini çabuk tutup, bugün ve yarın borçlanma yapanlar kazançlı çıkacak.

2 günde 3 bin TL kazanma formülü

29 Aralık 2016 08:57

Ülkemizde erkekler askerlik sürelerini borçlanarak 2 yıla kadar erken emekli olabiliyor. Kadınlar ise sigortalı olduktan sonraki doğumları için 3 çocuğa kadar borçlanma yapıp, 6 yıl kazanabiliyor. 1 aylık borçlanma için en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 6.5 katı (2017'de 7.5 kat olacak) ödenebiliyor.

ÖDEME OCAK'TA
Bugün ve yarın müracaat ederek borçlanacağını beyan edenler için rakamlar 2016 asgari ücretine göre hesaplanacak. Ocak'ta başvurulursa, bu kez yeni asgari ücret baz alınacak ve ödenecek tutarlar yükselecek. Örneğin; yeni asgari ücretin net bin 400 lira olduğu varsayılırsa, 3 çocuk için doğum borçlanmasında en az 2 bin 903 lira, 18 aylık askerlik borçlanmasında ise en az 725 lira cepte kalacak. Bugün ve yarın başvuranlar ödemeyi 1 ay sonra yapabilecek.

MAAŞ ARTIYOR
2017 yılında çalışan ve emekli herkesin maaşı artacak.
* Emekliler Ocak ve Temmuz'da zam alacak. Memur emeklilerine yüzde 3+4 zam ve oluşursa enflasyon farkı verilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Bunun yüzde 3.73 olması bekleniyor.
* Memurların maaşına Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da zamlara eklenecek.
* Halen bin 300 lira olan net asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni tutar, bugün belli olacak. 6 milyon asgari ücretlinin geliri yükselecek.
* Tüm çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimi asgari ücrete yapılan zamla birlikte artacak.
* İşsizlik maaşına da zam gelecek..

TAKVİM GAZETESİ

Etiketler: askerlik süreleri, iç borçlanma, kazanma formülü, Yılbaşı


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