İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen planlı bir çalışma kapsamında; yurtdışından temin edilen uyuşturucuyu Türkiye’ye nakleden akaryakıt tankerinin takibe alınarak Kocaeli’de müdahale edildiği kaydedildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tankerde yapılan aramada, lastik içlerine gizlenmiş şekilde piyasa değeri 20 milyon TL olan 210 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiği, tanker sürücüsü gözaltına alındığı kaydedildi.

İSTANBUL’DA 2 MİLYON TL DEĞERİNDE 200 KİLOGRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, İstanbul’da gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise Türkiye’de piyasaya sürülmek üzere Avrupa’da üretilen scanc (klonlanmış esrar maddesi) isimli uyuşturucunun gizlendiği Slovakya plakalı TIR’ın İstanbul’a giriş yaptığı esnada durdurulduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin dedektör köpek marifetiyle yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon TL olan 200 kilogram Scanc isimli uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, 1’i Makedonya uyruklu olmak üzere 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.