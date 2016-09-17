Mersin'e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin’in Mersin’in Silifke ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Ağaçdibi köyü kırsal kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen çatışmada 4 terörist ölü ele geçirilirken, 3 asker şehit düştü. Çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin’in Silifkeli olduğu öğrenildi. Şehit Şahin’in şahadet haberi Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kastamonu’ya gelini Özlem Şahin’in yanına giden anne ve babasına askeri yetkililerce iletildi.

Şehit Mehmet İlker Şahin’in Kastamonu’da görev yaptığı, bir süre önce tayininin Hakkari’ye çıktığı öğrenildi. Kastamonu’da eşi ve iki kızını bıraktıktan sonra Hakkari’ye göreve giden şehidin annesi, babası ve eşinin Silifke’ye gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Çankırı'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Hüseyin Efe'nin Çankırılı olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit düştüğü belirtilirken, Şehit düşen Uzman Onbaşı Hüseyin Efe'nin Çankırılı olduğu öğrenildi.

Şehit Efe'nin (24) şehadet haberi Alaçat köyündeki ailesine askeri yetkililerce iletildi.