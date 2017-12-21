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2 iş yeri alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Edremit Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, bitişik dükkanlara da sıçradı. 6 işyerini etkileyen yangında 2 iş yeri tamamen yandı.

2 iş yeri alevlere teslim oldu
2 iş yeri alevlere teslim oldu - Foto Galeri

21 Aralık 2017 20:57
2 iş yeri alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Hamidiye Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi 542. Sokak’taki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini tamamen sararken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 5 söndürme aracı olay yerine giderek çalışma başlattı. Alevler, kısa sürede bitişik iş yerlerine de sıçradı. İş yerlerinin kapı ve camları kırılarak müdahaleye başlanan yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Yangını gören sanayi esnafı korkulu gözlerle çalışmaları izledi. Alevlerden etkilenen 6 iş yerinden 2’si tamamen kullanılamaz hale geldi. Tamamen yanan oto yedek parça dükkanında soğutma çalışmaları davet ederken, su basan bir deponun yetkilileri tahliye çalışmaları başlattı. Yangının başlangıcında bir sanayi esnafı, alevler içindeki iş yerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Talip Tezcan isimli sanayi esnafı, "Ben iş yerimizde çalışıyordum. Yangını gördüm ve geldim. 3 iş yerinin yandığını gördük. bir sürü insanın ekmek kapısıydı. Çok üzüldük" dedi.
Yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışmalarının ardından soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Müjgan Özbek

Etiketler: balıkesir, yangın

 

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