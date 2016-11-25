Şirvan ilçesi Maden köyündeki bir bakır madeninde meydana gelen heyelan sonucu göçük altında kalan 8 işçinin kurtarılması için Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Konya, Van ve Erzurum’dan sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri ile Türk Kızılayı, jandarma, maden şirketine ait ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde akşam saatlerinde 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Madende 17 Kasım Perşembe günü meydana gelen heyelanda 16 işçi göçük altında kalmıştı. 6 işçinin bulunması için çalışmalar vardiyalı olarak sürüyor.