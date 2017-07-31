Diğer
Kategoriler

2 kadına 400 hindi palazı verildi

Kırklareli’de Hindi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında köylü iki kadına 400 hindi palazı verilerek bir yıllık yemleri karşılandı.

2 kadına 400 hindi palazı verildi

31 Temmuz 2017 16:55

İl Özel İdaresi kaynaklı Hindi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Kırklareli Merkez İlçesi Çukurpınar Köyünde ikamet eden iki kadın yetiştiriciye Haziran ayı içerisinde toplamda 400 hindi palazı verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hindi palazlarının bakım beslenmesi yetiştiricilere ait olup, süresi iki yıl olan projede, ilk yıl hindi palazları ve yem projeden karşılandı. İkinci yılda ise en az ilk yılın yarısı kadar hindi palazı ve yemi yetiştiricilerin öz sermayesiyle alınacak. Hindiler beş-altı ay bakıldıktan sonra Aralık ayının içerisinde satışı planlanıyor" denildi. 

Halil Dağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!