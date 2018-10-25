2 kadının yaralandığı tavanın çökme görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, olayda üzerinden geçerken çöken tavanın altında kalan doktor ve hemşire iki kadının, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldığı görüldü. Hemşirenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın altında bulunan mobilya dükkanı tarafından kaçak olarak ve sokağa sıfırlanan tavan, doktor ve hemşire olan iki kadın üzerinde yürüdüğü sırada aniden çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken tavanın altında kalan iki kadın, çevredekilerin yardımıyla betonların arasından çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadınlardan Dr. Suzan Kuday Balık hafif, hemşire Özlem Duymaz'ın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Duvarın çökme anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tavanın çökmesinin ardından yaralıların kurtarılmasına yardım eden bir vatandaş, “Bildiğim kadarıyla kolon yoktu, sığınağın girişinde kolon olması şart. Dükkan binanın sığınağı görünüyor. Beş altı metre tuğla atılmış, ciddi bir ihmalkarlık söz konusu. Demir kullanılmamış, bu şekilde yapması suçtur” dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl

