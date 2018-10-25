İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 kadının yaralandığı tavanın çökme görüntüleri ortaya çıktı

2 kadının yaralandığı tavanın çökme görüntüleri ortaya çıktı
2 kadının yaralandığı tavanın çökme görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da bir iş yeri tarafından kaçak olarak örülen tavanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı.

2 kadının yaralandığı tavanın çökme görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Görüntülerde, olayda üzerinden geçerken çöken tavanın altında kalan doktor ve hemşire iki kadının, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldığı görüldü. Hemşirenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın altında bulunan mobilya dükkanı tarafından kaçak olarak ve sokağa sıfırlanan tavan, doktor ve hemşire olan iki kadın üzerinde yürüdüğü sırada aniden çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken tavanın altında kalan iki kadın, çevredekilerin yardımıyla betonların arasından çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadınlardan Dr. Suzan Kuday Balık hafif, hemşire Özlem Duymaz'ın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Duvarın çökme anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tavanın çökmesinin ardından yaralıların kurtarılmasına yardım eden bir vatandaş, “Bildiğim kadarıyla kolon yoktu, sığınağın girişinde kolon olması şart. Dükkan binanın sığınağı görünüyor. Beş altı metre tuğla atılmış, ciddi bir ihmalkarlık söz konusu. Demir kullanılmamış, bu şekilde yapması suçtur” dedi. 

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.  

Aydın Yorat - Emrah Kızıl
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.