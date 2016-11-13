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2 kardeşin feci ölümü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki sobalı evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Gülay ile 5 yaşındaki kardeşi Sudenaz’ın cesedi birbirlerine sarılmış halde bulundu.

2 kardeşin feci ölümü

13 Kasım 2016 07:14
2 kardeşin feci ölümü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Irgat Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Karakaya'ya ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda evi sardı. O sırada evde bulunan anne Neziha Karakaya ile 8 yaşındaki kızı Sedef yangını duyar duymaz eve koşan baba Hüseyin Karakaya tarafından güçlükle kurtarılırken, üst katta bulunan İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Gülay (16) ile kardeşi Sudenaz (5) ise evden çıkamayarak alevlerin arasında can verdi.

Yangını söndüren Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri eve girdiklerinde kız kardeşlerin birbirlerine sarılmış halde cesetlerini buldu. Cenazeler götürüldükleri Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Ankara Adli Tıp Merkezine gönderildi. Baba, anne ve yangından sağ kurtulan tek çocukları ise ambulanslarla taşındıkları hastanede kontrol altına alındı.

Ölen kardeşlerin amcaları Feridun Karakaya, “Kardeşim ortanca kızı ile hanımını kurtarıyor ama yangın büyüyünce öbür çocukları alamamış” diye konuştu.

Tamamen yanan evin yanı sıra bitişikteki samanlık ve ağıl da kullanılamaz hala geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Murat Çelik A.

Etiketler: amasya, yangın


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