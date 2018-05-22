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2 kardeşin ölümüne neden olan şoföre 5 yıl 10 ay hapis cezası

Pendik’te 2 kız kardeşe çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Korkunç kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan, yaklaşık 8 ay cezaevinde tutuklu kalan sanık, kararla birlikte tahliye edildi.

2 kardeşin ölümüne neden olan şoföre 5 yıl 10 ay hapis cezası

22 Mayıs 2018 15:23
2 kardeşin ölümüne neden olan şoföre 5 yıl 10 ay hapis cezası - Tıkla İzle

Pendik’te 18 Temmuz 2017 tarihinde 22 yaşındaki Tuğba Özdemir ve 21 yaşındaki Tuğçe Özdemir kardeşler iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktı. Kız kardeşler kaldırımda yürüdüğü sırada Dursun Hazır'ın hakimiyetindeki otomobil önce yol kenarındaki araca ardından kız kardeşlere çarptı. Kazada, Tuğba ve Tuğçe kardeşler hayatını kaybetti. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otomobil şoförü Dursun Hazır hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan dava açıldı. 

“Viraja aşırı hızlı girdi, tam ve asli kusurlu" 

Hazırlanan iddianamede, şoförün önce bir araca, ardından da yolun kenarında bulunan Tuğba ve Tuğçe Özdemir'e çarptığı anlatıldı. Tuğba Özdemir'in olay yerinde, Tuğçe Özdemir'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Dursun Hazır'ın çift yönlü bölünmüş yolda rampa aşağıya Pendik yönüne doğru viraja aşırı hız ile girdiği, şehir içi seyir kurallarına uymadığı ve kazanın meydana gelişinde tam ve asli kusurlu olduğu kaydedildi. 

5 yıl 10 ay hapis cezası 

Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda otomobil şoförü Dursun Hazır, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 7 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, cezada 'iyi hal' indirimi uygulayarak, sanığın 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Yaklaşık 8 ay cezaevinde tutuklu kalan sanık, kararla birlikte tahliye edildi.
Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.  

Gamze Erdemir
 

 

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