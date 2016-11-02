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2 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

2 Kasım 2016 yurtta hava durumu

02 Kasım 2016 08:56

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
Bursa: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde puslu 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 17
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Konya: Az bulutlu ve açık 10
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14 

Etiketler: 2 Kasım 2016 yurtta hava durumu, yurtta hava durumu


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