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2 katlı bina yangında kül oldu

Muğla'nın Turgutreis Mahallesi’nde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çevrede paniğe neden olurken, ev sahibi sinir krizlerleri geçirdi.

2 katlı bina yangında kül oldu

16 Haziran 2018 04:51

Akşam saatlerinde Mehmet Hilmi Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden ev sahibi bahçe hortumuyla alevleri söndürmeye çalıştı. Büyüyen alevler, binanın üst katına da ulaştı. Büyük panik yaşayan ev sahibi, zaman zaman sinir krizleri geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla büyümesini engelledi. Kısa sürede yangını söndüren ekipler, evde soğutma çalışması yaptı.
Yangında binanın alt katında bulunan eşyaların tamamen yandığı görüldü.  

 

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