2. kattan aşağıya düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina inşaatında çalışan Fazlı I. (49) isimli inşaat işçisi, henüz bilinmeyen bir neden nedenden dolayı 2. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Fazlı I. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fazlı I., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Fazlı I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Uğur Buber