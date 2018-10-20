2. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde fark edildi. Edinilen bilgilere göre, Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinden geçen vatandaşlar, yol kenarında yüzükoyun bir şekilde yatan bir kişiyi görerek ekiplere ihbarda bulundu. Bir süre sonra adrese gelen 112 acil servis ekipleri, beton zemin üzerinde hareketsiz yatan Y.E.'nin (65) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazenin çevresini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, cadde esnafının ifadesini aldı. Ölüm haberini alarak evden aşağı inen Y.E.'nin yakınları, cenazenin başında gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, sinir krizleri geçiren yakınları güçlükle sakinleştirirken, Y.E.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.