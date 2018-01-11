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2 kilo altını böyle çaldılar!

Bursa’da piyasa değeri 300 bin lira olan 2 kilo altını çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

2 kilo altını böyle çaldılar!

11 Ocak 2018 16:28
2 kilo altını böyle çaldılar! - Tıkla İzle

Olay, İstanbul yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın toptancılığı yapan Rıza Biçer 34 PF 3808 plakalı aracıyla benzin almaya geldi. Aracını kilitleyen Biçer, içeriye girdi. Bu sırada Biçer’in aracının yanına plakalarının son rakam grubu kapalı bir otomobil yanaştı. Aracın yanına sıfır yanaşan araçtaki şüpheli Biçer’in aracının arka camını kırıp, 300 bin lira değerindeki 2 kilo altını alıp kaçtı. Bu sırada akaryakıt istasyonundaki görevli araca müdahale etmek istese de aracı yakalayamadı. Biçer, hırsızlık olayının ardından hayatının şokunu yaşadı.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, araca sıfır yaklaşıp, camı kırıp, olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

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