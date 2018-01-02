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2 kişinin öldüğü pamuk şekeri kavgasında 2 seyyar satıcı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, düğünde pamuk şekeri satan iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada yaralanan 2 seyyar satıcı tedavilerinin ardından tutuklandı.

2 kişinin öldüğü pamuk şekeri kavgasında 2 seyyar satıcı tutuklandı

02 Ocak 2018 22:16

Germencik ilçesinde bağlı Bozköy Mahallesi’nde devam eden bir düğün sırasında pamuk şekeri satışı yapan iki seyyar satıcı aile arasında fiyat anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Güven G.’nin Aydın Devlet Hastanesi’ndeki, Toprak Y.’nin ise (19) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan Güven G. ve Toprak Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından Germencik Adliyesine sevk edildi. İki zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak ceza evine konuldu.

Olayın geçmişi

Germencik ilçesinde bağlı Bozköy Mahallesi’nde 23 Aralık günü meydana gelen olayda, damat Muhammet Akkan ile gelin Burcu Bayraktar'ın düğün eğlencenin devam ettiği kız evine şeker satmaya gelen Cihangir Y. (46) ve oğlu Toprak Y. ile aynı yerde şeker satan Nedim G. (26) ve kardeşi Güven G. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Nedim G. ve Cihangir Y. hayatlarını kaybetmiş, Güven G. ve Toprak Y. ise yaralanmıştı. 

Mehmet Barlas
 

 

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