2 kız kardeş yaşadıkları korku dolu anları anlattı

İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsünün Çorum'un Osmancık ilçesinde park halindeki Tır'a arkadan çarpması sonucu alev alan otobüste 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 21 kişiden iki kız kardeş Fazilet Karayazı (33) ile Kerime Turan (29) ile kızı Zehra Turan (5) Tokat Devlet Hastanesinde Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile hastanede ziyaretlerde bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kazadan yaralı olarak kurtulan hastaların tedavi gördüğünün bildirilmesi üzerine hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Müdür Topaloğlu'na kazayı anlatan Fazilet Karayazı, otobüsün iki defa arıza yaptığını ifade ederek, "Benzinlikten benzin alırken arıza yaptı çalıştıramadılar. Sonra otobüs yolda biraz daha durdu. Baktılar arızaya sonra devam etti. Yarım saat sonra kaza oldu. Ben otobüs arıza yaptığı için çarptığını bilmiyordum, patladı sandım" dedi. Kazada otobüsün camından atlarken ayağı kırılan Kerime Turan, uyurken meydana gelen kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyledi. Kızı Zehra'yı ablasının otobüsün camından dışarıda bekleyenlere atarak kurtardığını, kendisi de camdan atlayarak kazadan kurtulduğunu dile getirdi. Kazayı yara almadan hafif sıyrıklarla atlatan Zehra ise uyurken meydana gelen kazada korktuğunu söyledi.

"Camlar kırıktı, kırık olmasa kurtulma imkanımız yoktu"

Fazilet Karayazı ise yaşadıkları korku dolu anları dile getirerek, "Uyanıktım, başımı koltuğun önüne yaslanmıştım. Birden sesle birlikte ortalık cehennem gibi oldu. Nasıl kurtulduk bilemiyorum. Çarpmanın etkisiyle ile birlikte kız kardeşimin yanından öne savruldum. Herkes bağırıyordu "yanıyoruz" diye. Ben kız kardeşimin çocuğunu kucağıma aldım camdan yoldaki adamlara attım.Sonra bana atla diye bağırdılar, atlayamadım. Sonra içeriye duman geldi, atladım. Camlar kırıktı, kırık olmasa kurtulma imkanımız yoktu" dedi.

Yolcu otobüsü arıza yaptığı iddiası

Yolcu otobüsünün mola verdikten sonra benzinlikte durduğunu ifade eden Karayazı, "Araba benzinlikte arıza yaptı. Yarım saat ilerledikten sonra yine arıza yaptı. Öyle devam ettik, yarım saat sürmedi arası sonra otobüs patladı. Çarpmayı ben bilmiyorum, otobüs arıza yaptığını bildiğim için patladı sandım. O anda göz gözü görmüyordu. Herkes kurtarın diye bağırıyordu.

Nurhan İçmez