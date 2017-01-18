Diğer
Kategoriler

2 komşusunu rehin aldı

Gaziantep’te 2 komşusunu silahla rehin alan altın tamircisi ikna edilerek rehineler kurtarıldı.

2 komşusunu rehin aldı

18 Ocak 2017 20:43

Gaziantep’te altın tamirciliği yapan Şahin D. (35), saat 16.30 sıralarında Beyazlar Mahallesi 44 Nolu sokak içerisindeki 4 katlı bir banın en alt katında bulunan iş yerinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Çağdaş C ve Levent P isimli komşusuyla tartışmaya başlamış, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. İş yerinin kepenklerini de indiren Şahin D, elinde silah bulunduğunu ve 2 şahsı da kendisini de öldüreceğini söyleyerek, polislerden uzaklaşmasını istemişti.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, yaklaşık 2.5 saat süren çabalarının ardından Şahin D’yi ikna etti. Şahsın silahını bırakmasının ardından kepenkler açıldı. Teslim olan şahıs gözaltına alınırken, rehineler de sağ olarak kurtarıldı.

Gözaltına alınan Şahin D. ile rehinelerin, sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

(Lider Olgun - Mehmet Bulut /İHA)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!