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iha.com.tr »
Asayiş »
2 köy daha teröristlerden temizlendi
09 Mart 2018 11:40
2 köy daha teröristlerden temizlendi
TSK ve ÖSO'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi .
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09 Mart 2018 11:40
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