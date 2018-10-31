2 metre 30 santim boyunda kılıç balığı yakaladılar

Çanakkale'de balıkçılık yapan Enis Ata Turhanlı ve Erdi Ataylar, tekneleri ile Karanlık Liman bölgesine bıraktıkları ağlarını bu sabah çekmeye gitti. Ağlarına 48 kilo ağırlığında 2 metre 30 santim uzunluğunda balığın takıldığın görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dev balığı tekneye çıkaran balıkçılar, balıkla fotoğraf çektirdi.

İlk defa böyle bir durum ile karşılaştıklarını ifade eden Balıkçı Enis Ata Turhanlı, bu bölgede devamlı balıkçılık yaptıklarını, bu kez ağlarına 2 metre 30 santim 48 kilo ağırlığında bir kılıç balığı takıldığını, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi.