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2 metrelik yılan 12 köyü karanlıkta bıraktı

Muş'ta, 12 köyü besleyen Sürügüden enerji hattında 2 metrelik yılandan dolayı oluşan arıza 15 saatte giderilebildi.

2 metrelik yılan 12 köyü karanlıkta bıraktı

02 Mayıs 2017 12:16
2 metrelik yılan 12 köyü karanlıkta bıraktı - Tıkla İzle

12 köyü besleyen Sürügüden enerji hattında elektrik direğine çıkan 2 metrelik yılan, iletim kabloları ve elektrik direği arasında akıma kapılarak telef oldu. Yılandan dolayı kısa devre oluşan hatta elektrik kesintisi oldu ve 12 köyün elektriği kesildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgede giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, direkleri tek tek gezerek arızayı bulmaya çalıştı. Yaklaşık 15 saat boyunca bölgeyi gezen ekipler, Sürügüden enerji nakil hattındaki elektrik direğindeki yılanı fark etti. Direğe çıkan ekipler, akıma kapılarak telef olan yılanı indirdikten sonra köylere tekrar enerji verdi. Konuyla ilgili makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, 2 metrelik yılandan dolayı 12 köyün elektriksiz kaldığını belirterek, "Sürügüden grubunda meydana gelen ve yaklaşık 12 tane köyümüzü elektriksiz bırakan, uzun süre bulunamayan arızayı, ekiplerimiz direkleri tek tek gezerek buldular. 12 köyümüz, yaklaşık 14-15 saat, yılanın verdiği arıza neticesinde elektriksiz kaldı. Yaklaşık 2 metrelik yılan, tel ve demir direk arasında oluşturduğu kısa devreden dolayı akıma kapılarak telef olmuştur. Ekiplerimiz, telef olan yılanı indirdikten sonra enerjiyi verdiler ve hat normale bindi" dedi.
 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: Muş


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