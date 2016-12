Açıklamalarda bulunan Dr. Yanmaz, asılsız çağrıların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "112 Çağrı Merkezimize 2016 yılının 9-10 aylık sürecinde 2 milyon çağrı düşmüş. Yani oradaki arkadaşlarımız 2 milyon çağrı kaydına ‘Alo 112’ diyerek cevap vermiş durumdalar. Bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimizde yüzde 97’sinin asılsız ihbar olduğunu görmekteyiz” dedi.

Ağırlıklı olarak çocukların gerçekleştiği bu çağrıların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirten Dr. Yanmaz, şunları söyledi: “Vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli bir bilinç sergilemesini bekliyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Amacımız acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan her vatandaşımıza ivedi şekilde ulaşıp sağlığına kavuşmasını sağlamaktır. Asılsız çağrıların önüne geçmek için birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Arkadaşlarımız, hattı gereksiz meşgul edenlerin numaralarını belirleyerek adli ve idari işlemlerini hassasiyetle takip ediyor. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde kesintisiz, ulaşılabilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunma çabası içindeyiz."

“ASILSIZ ÇAĞRILAR VATANDAŞLARIMIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR”

Özellikle kış aylarında ev ya da mahalle yollarını açtırmak için 112 hattını meşgul eden vatandaşlar olduğunu anlatan Yanmaz, “Bu durum bizlerin gerçekten acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit etmemize ve onlara ivedilikle ulaşmamıza engel teşkil etmektedir. Bu asılsız çağrılar, öncelikle vatandaşlarımızı ve bölge halkını olumsuz yönde etkilemektedir. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın hizmet almada daha fazla sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır” diye konuştu.

“BAZEN GÜNDE 100-150 DEFA AYNI KİŞİ ARIYOR”

Kendilerine bazen şikayet amaçlı, bazen dalga geçme ve bazen de art niyetle gelen çağrılar olduğunu anlatan 112 çalışanı Paramedik Pınar Kartal, “Genelde arayanların büyük bir kısmı çocuk, bizi arayıp eğleniyorlar. Asıllı asılsız her vakayı değerlendiriyoruz. Küfür eden çok fazla oluyor. Hakaret edenler, sırf bunu eğlence amaçlı yapanlar oluyor. Hatta büyüklerin telefonu çocukların eline verip ‘al kendine oyalan, 112’yi ara onlarla konuş’ dediği de oluyor. Günü birlik arayıp sapıklık yapan, her gün her gün arayanlar, bazen günde 100-150 defa aynı kişi arıyor. Bizler her defasında cevap veriyoruz” dedi.

Özellikle kış aylarında çok sayıda trafik kazası ile alakalı çağrı düştüğünü anlatan Kartal; AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Bazen asıl vaka gibi arayarak adres bilgisi verenlerin olduğunu, ancak gittikleri adreste boş döndüklerini anlatan Kartal, “Bu konuda vatandaşlarımızdan gerçekten duyarlılık istiyoruz. Çocukların ellerine telefon verip sürekli buraları aratmasınlar. Gerçek vakaların önüne geçiyorlar. Onun dışında art niyetli olmayan her çağrıya cevap verip yönlendiriyoruz” diye konuştu.