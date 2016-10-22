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2 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonu kamerada

Esenyurt'ta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon dolar olan uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

2 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonu kamerada

22 Ekim 2016 12:00
2 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında başlatılan takip sonucu farklı illerden getirilen uyuşturucuların Esenyurt'ta bulunan bir evde saklandığı tespit edildi. Uyuşturucu deposu olarak kullanılan adresi bir süre takibe alan polis ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 143 kilo esrar, 135 gram metamfetamin, 24 gram kokain, 5 kilo extacy hap ile birlikte 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, O.S. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon anı kamerada
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri görülüyor. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesinin zulalandığı görülüyor.

2 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan O.S.'nin ise çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Tugay Saday

 


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