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2 milyon dolarlık uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon sonrası 6 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 milyon dolarlık uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6’sı savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 milyon dolarlık uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon sonrası 6 kişi tutuklandı

27 Ekim 2017 09:36

21 Ekim Cumartesi günü Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan yatla Ezine ilçesinin Dalyan bölgesine getirilen uyuşturucunun buradan alıcılar vasıtasıyla Türkiye'de piyasaya sürüleceği ihbarıyla harekete geçmişti. Jandarma ekipleri, uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı ’Deep İsland’ adlı, Geyikli’de konuşlu yata operasyon yapmıştı. Operasyonda, uyuşturucuyu yattan indirirken jandarma ekiplerini gören şahıslar olay yerinden kaçmış, A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca operasyonda 1 yat ve 3 araç ile değeri yaklaşık 2 milyon dolar olan 300 kilogram esrar ele geçirilmişti. Jandarmada 6 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda ekiplerin yaptığı operasyon sonucu M.B., A.B. ve C.T. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 kişi dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. isimli 6 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 3 zanlıdan A.B. isimli kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. C.T. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Yüksel 

 

 

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