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2 milyon dolarlık ziynet eşyalarını çalıp, boş valizleri köy yoluna attılar

Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halinde bulunan bir aracı soyan hırsızlar, 2 milyon dolar değerindeki ziynet eşyalarını aldıktan sonra boş valizleri Düzce merkeze bağlı İhsaniye köyünde yola attı.

2 milyon dolarlık ziynet eşyalarını çalıp, boş valizleri köy yoluna attılar

04 Kasım 2017 13:24

Olay, gece geç saatlerde Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul’a ziynet eşyası götüren H. M. A ve yanındaki 2 kişi mola vermiş mola verdiklerinde, kişi ya da kişiler aracın arka camını kırarak araç içerisinde bulunan piyasa değeri 2 milyon dolar olan 2 valiz ziynet eşyası ile 50 bin dolar parayı alarak kayıplara karıştı. Hırsız ya da hırsızların çaldıkları ziynet eşyalarının bulunduğu boş valizler Düzce merkeze bağlı İhsaniye köyünde yol kenarına atılmış bir halde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kişi ya da kişilerin aranması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sürüyor. 

Ali Yıldız

Etiketler: 2 milyon TL, düzce, hırsız, ziynet eşyası

 

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