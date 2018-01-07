2 motosikletli bu kazada hayatını kaybetti

Ölen sürücülerden birinin kask kamerasına yansıyan olayda, iki motosikletinin, tali yoldan çıkan tıra çarptıkları görülüyor. Kazada motosikletler paramparça olurken, sürücülerden biri olay yerinde, diğeriyse hastanede hayatını kaybediyor.
Ölen sürücülerden birinin kask kamerasına yansıyan olayda, iki motosikletinin, tali yoldan çıkan tıra çarptıkları görülüyor. Kazada motosikletler paramparça olurken, sürücülerden biri olay yerinde, diğeriyse hastanede hayatını kaybediyor.
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