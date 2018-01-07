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2 motosikletli bu kazada hayatını kaybetti

Mersin’de 2 motosikletlinin hayatını kaybettiği feci kaza, kameraya yansıdı.

2 motosikletli bu kazada hayatını kaybetti

07 Ocak 2018 11:44
2 motosikletli bu kazada hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Ölen sürücülerden birinin kask kamerasına yansıyan olayda, iki motosikletinin, tali yoldan çıkan tıra çarptıkları görülüyor. Kazada motosikletler paramparça olurken, sürücülerden biri olay yerinde, diğeriyse hastanede hayatını kaybediyor.

Etiketler: mersin, motosiklet

 

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